Еще один российский регион ввел масочный режим из-за ОРВИ и гриппа

В Кузбассе ввели масочный режим в медучреждениях и ограничили массовые мероприятия

В Кемеровской области из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом ввели масочный режим в медицинских учреждениях. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

В постановлении главного санитарного врача российского региона Евгения Окса говорится, что заболеваемость в Кузбассе превышает эпидемический порог более чем на 62 процента. Помимо этого, поручено ограничить проведение «в закрытых помещениях массовых культурных, спортивных и других мероприятий».

В документе уточняется, что за минувшую неделю в регионе зарегистрировали более 32 тысяч случаев заболеваемости гриппом и ОРВИ, большинство инфицированных — дети 7-14 лет, а также взрослые старше 18 лет.

13 декабря главный государственный санитарный врач по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова ввела в масочный режим в больницах. Кроме того, в Петербурге введен жесткий противоэпидемический режим в учреждениях социального обслуживания, запрет на плановую госпитализацию детей, а также запрет на допуск посетителей в некоторые медучреждения.

В России за минувшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента. Также до 82 возросло число регионов, где выявили свиной грипп, следует из последних данных Роспотребнадзора. 14 декабря в стране завершилась массовая вакцинация от гриппа, но в федеральной службе подчеркнули, что россияне, опоздавшие с вакцинацией от гриппа, еще могут ее пройти, если «есть медицинские показания, назначение врача или желание человека привиться».