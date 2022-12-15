Названа главная особенность приобретающих жилье в Сочи москвичей

Эксперт Усачева: москвичи реже других россиян покупают жилье в Сочи, чтобы в нем жить

Москвичи, покупающие жилье в Сочи, реже других нацелены сами в нем жить. Главную особенность жителей столицы, приобретающих недвижимость на популярном курорте, «Ленте.ру» назвала генеральный директор «Городского риелторского центра Сочи» Юлия Усачева.

По словам эксперта, москвичи покупают объекты в Сочи преимущественно для сезонного отдыха и ради инвестиций. Она добавила, что в данный момент жители столицы активно интересуются комплексами апартаментов с управляющими компаниями. Усачева отметила, что они, как и все выбирающие жилье для дальнейшего отдыха клиенты, обращают особое внимание на близость к морю и ровную местность.

Среди других особенностей москвичей специалист выделила возможность рассмотреть интересующие их варианты на месте, которой не обладают жители Сибири и Дальнего Востока, зачастую вынужденные выбирать жилье дистанционно из-за дороговизны перелетов и необходимости тратить много времени на дорогу. Кроме того, покупатели из Москвы, как правило, приобретают более дорогое жилье по сравнению с представителями других регионов России.

По данным «Городского риелторского центра Сочи», спрос на приобретение жилья в городе со стороны москвичей в ноябре увеличился на один процент относительно октября. Два месяца подряд до этого наблюдалось снижение показателя. Несмотря на фиксируемый рост, интерес жителей столицы к покупке недвижимости на популярном курорте в ноябре оказался на 26,95 процента ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Кроме того, по итогам 11 месяцев 2022-го отрицательная динамика по сравнению с теми же месяцами 2021-го составила 46,77 процента.

Усачева сообщила, что в данный момент в Сочи наблюдается восстановление рынка, при этом практически все «горящие» предложения уже раскуплены. Продавцы недвижимости стали реже предлагать скидки, однако приобрести объект с хорошим дисконтом сейчас можно в сегменте загородного жилья, которое в последнее время пользуется наименьшим спросом.

В декабре аналитики компании Zavidov Realty пришли к выводу, что россияне стали чаще интересоваться приобретением элитного жилья в Сочи. По их данным, в октябре 2022 года спрос на покупку элитной недвижимости в городе вырос на 19,1 процента относительно сентября.