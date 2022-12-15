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07:23, 15 декабря 2022Россия

Появились кадры момента начала пожара на нефтезаводе в Ангарске

В сети появилась видеозапись момента начала пожара на нефтезаводе в Иркутской области

В сети появилась видеозапись, на которой видно начало пожара на нефтезаводе в Ангарске Иркутской области. Ее публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как пожар начинается со вспышки, похожей на взрыв. Впоследствии все небо близ нефтезавода окрасилось в огненный цвет. Одно из зданий, которое находилось близ пожара, получило повреждения потолка и дверей.

Пожар на нефтезаводе в Ангарске произошел утром в четверг, 15 декабря. Погибли два человека, пострадали еще пять. После ЧП следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Причиной пожара на предприятии могла стать загазованность систем, сообщили в МЧС. Там добавили, что по факту ЧП на предприятии создана специальная комиссия, надзорными органами проводится проверка. В момент взрыва на российском заводе сейсмологи зафиксировали землетрясение — оно «было интерпретировано как взрыв».

Анастасия Шейкина
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