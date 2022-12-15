Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:22, 15 декабря 2022Экономика

Последствия запрета на «удаленку» из-за границы оценили

Экономист Надоршин предрек снижение эффективности при запрете на «удаленку» из-за границы

Фото: Thomas Lefebvre / Unsplash

Полноценно реализовать запрет на удаленную работу из-за границы практически невозможно, поскольку во-первых, для этого отсутствуют технические механизмы, а во-вторых подобный подход неизбежно приведет к значительным издержкам для компаний, считает экономист Евгений Надоршин. Последствия такого решения он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Не знаю, как можно проконтролировать запрет на такой формат удаленки. Оставим в стороне техническую сторону, ведь для работы из-за границы не обязательно выстраивать систему VPN. Если, например, речь об аналитике, то, когда тебя просят что-то проанализировать, ты просто отправляешь ответ в мессенджере. Как проверить, сделал ли ты это из России?» — заметил Надоршин.

Вынужденное возвращение людей с удаленки обратно в офисы, по мнению экономиста, неизбежно повлечет за собой дополнительные издержки и может нарушить выстроенную модель работы компаний.

«Можно, конечно, заставить людей вернуться в офисы, но в таком случае потеряется вся та эффективность, которую удалось нарастить. Можно заставить всех получать зарплату в кассе, вернувшись в советский период. В общем, не очень понимаю, как можно реализовать этот запрет без вреда для экономики. Кроме того, оформление запрета на законодательном уровне обязательно приведет к перегибам, пострадают совсем не те, на кого нацеливались», — убежден Надоршин.

Он также подчеркнул, что финансовые потери компаний, к которым приведет запрет на удаленку из-за границы, отразится и на ВВП страны.

Ранее стало известно, что в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) не поддержали запрет на удаленку для уехавших и находящихся за границей айтишников. Такую позицию ведомство озвучило в своем официальном Telegram-канале.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения о возможной отставке Лаврова
ЕС расширит фонд оружия для Украины
Песков назвал сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть
Парикмахер назвала самую распространенную ошибку при выборе прически
В Кремле прокомментировали влияние новых санкций на «Северный поток»
Запрещенный Рогозиным манипулятор ERA обнаружил повреждения «Союз МС-22»
Принц Гарри рассказал о лжи Букингемского дворца
В МИД России выразили беспокойство по поводу блокировки Лачинского коридора
С прилавков магазинов в России начали исчезать популярные чипсы
Последствия запрета на «удаленку» из-за границы оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.