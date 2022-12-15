Россиянка подожгла длинные ногти на камеру

Журналистка Светлана Попова из Челябинска подожгла длинные ногти свечой на камеру

Жительница Челябинска подожгла свой маникюр и сняла происходящее на камеру. Соответствующие кадры появились на ее странице во «ВКонтакте».

Журналистка Светлана Попова опубликовала видео, на котором продемонстрировала длинные острые ногти, накрашенные розовым лаком и оформленные стразами. Затем девушка поднесла руку к зажженной свече — на размещенных кадрах видно, как кончики ногтей загорелись. Позднее автор ролика показала новый маникюр короткой длины и овальной формы.

В интервью с журналистами издания «Хорошие новости» россиянка объяснила, что ногти горели примерно полминуты. По ее словам, когда огонь начал подбираться к пальцам, она взмахнула рукой, чтобы пламя погасло. «Я сожгла ногти как символ того, что не буду их носить месяца три, до весны точно. А весной я подумаю», — отметила она и добавила, что проведенный ритуал также связан со скорым отъездом в Шри-Ланку.

В октябре россиянка, которая прославилась в сети благодаря огромным нарисованным бровям, удивила поклонников своим преображением. 24-летняя жительница Якутии Анжелика Протодьяконова разместила в соцсетях снимок, на котором запечатлена в кроп-топе на шнуровке в зоне декольте без черных бровей на пол-лба. На изображении видно, что девушка сделала макияж в нюдовых оттенках, однако полностью избавилась от мейкапа бровей.