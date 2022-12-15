Российские полицейские раскрыли убийство женщины в парадной спустя 16 лет

В Петербурге полицейские раскрыли убийство женщины в парадной, совершенное 16 лет назад

В Санкт-Петербурге полицейские раскрыли убийство 42-летней местной жительницы, совершенное 16 лет назад. Об этом в четверг, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, утром 10 декабря 2006 года в парадной дома №128 на Невском проспекте нашли тело женщины. Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Спустя годы полицейские установили личность преступника — 48-летний мужчина, отбывающий наказание в колонии за аналогичное преступление. Выяснилось, что он увидел жертву ночью около дома, а затем затащил в подъезд и задушил.

Сейчас ему уже предъявлено обвинение.

Раннее стало известно, что россиянина осудили на 16 лет за убийство трех работников теплиц в 2016 году.