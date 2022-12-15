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12:03, 15 декабря 2022Среда обитания

В Подмосковье подорожало загородное жилье

«Инком-Недвижимость»: в Подмосковье за год на 25 процентов подорожало загородное жилье

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

За год загородное жилье в Подмосковье подорожало на 25 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».

Лот на первичном рынке загородной недвижимости стал в среднем стоить 7,9 миллиона рублей. Больше всего за год подорожали таунхаусы и дуплексы — стоимость увеличилась на 99 процентов до 33,8 миллиона рублей. Коттеджи подорожали на 28 процентов — объекты в среднем стали стоить 30,7 миллиона рублей. Участки без подряда прибавили в цене 19 процентов — средняя цена достигла 4,8 миллиона рублей.

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Что касается расположения выставленных на продажу объектов, то 43 процента из них находятся на расстоянии более 60 километров от МКАД, 30 процентов — на расстоянии 40-60 километров. Удаленность от Москвы 23 процентов лотов составила 21-40 километров.

Ранее специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что по итогам октября 2022 года спрос на земельные участки в Московской области снизился на 15,76 процента относительно сентября. Количество обращений, связанных с покупкой земельного участка, снижалось на протяжении двух месяцев подряд.

Нина Ташевская
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