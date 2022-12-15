Кремль отреагировал на решение Польши признать Россию государством-террористом

Песков: Кремль не готов согласиться с решением Польши признать РФ государством-террористом

Кремль не готов согласиться с решением Польши признать Россию государством-террористом. Так на это отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, польские власти «отказываются смотреть правде в глаза и признавать трагическим происшествием крушение Ту-154», обвиняя в этом Россию.

15 декабря Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию, в которой Россия признается государством, поддерживающим терроризм. Также депутаты заявили, что РФ несет «прямую ответственность за крушение рейса Малазийских авиалиний (MH17) в июле 2014 года и за «крушение рейса ВВС Польши (Рейс 101) в Смоленске в апреле 2010 года, в результате которого на борту погибли 96 человек.

Позднее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что признание России государством, поддерживающим терроризм, — это демарш Польши. Депутат уверен, что это решение не отразится на отношениях Москвы и Варшавы.