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23:08, 15 декабря 2022Мир

США анонсировали расширенную программу боевой подготовки ВСУ

Пентагон заявил, что США в январе запустят расширенную программу боевой подготовки ВСУ

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Пентагон анонсировал запуск расширенной программы боевой подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в январе 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Трансляция брифинга ведется на YouТube-канале PBS.

По словам Райдера, в новую программу будут включены совместные маневры и ведение общевойскового боя на уровне отделения, взвода, роты и батальона. Помимо этого, США также увеличат масштаб обучения украинских военных использованию специализированного оборудования. В том числе будет налажена также подготовка штабных офицеров.

Подготовка будет проводиться на военных объектах США в Германии, добавил представитель Пентагона.

Ранее New York Times сообщала, что США намерены тренировать в два раза больше украинских военных на военной базе в Германии. По данным издания, новая программа обучения позволит американским инструкторам обучать от 600 до 800 военнослужащих ВСУ каждый месяц начиная со следующего года. Сейчас же США обучают в среднем около 300 украинских солдат в месяц.

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Марина Совина
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