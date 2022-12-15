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00:09, 15 декабря 2022Россия

Над Курской областью сработала ПВО

Губернатор Старовойт: над Курской областью сработала ПВО, пострадавших нет

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, инцидент произошел в Курском районе области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в областных Telegram-каналах сообщалось о как минимум двух громких хлопках в небе. При этом разрывы были слышны в Курске.

14 декабря сообщалось, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины оказался обесточен поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.

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Марина Совина
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