Губернатор Старовойт: над Курской областью сработала ПВО, пострадавших нет

В Курской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, инцидент произошел в Курском районе области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в областных Telegram-каналах сообщалось о как минимум двух громких хлопках в небе. При этом разрывы были слышны в Курске.

14 декабря сообщалось, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины оказался обесточен поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.