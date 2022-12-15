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15:32, 15 декабря 2022Россия

Российские войска заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Минобороны заявило, что ВС России заняли выгодные рубежи на донецком направлении

Кадр: Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России заняли выгодные рубежи и позиции на донецком направлении. Об этом в четверг, 15 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там добавили, что за сутки противник предпринял попытки восстановить свои позиции в районах населенных пунктов Северное и Красногоровка. ВС России отразили все контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили около 30 военнослужащих убитыми и ранеными.

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1 декабря 2022

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ, на котором хранилось до двух тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», а также более трех тысяч артиллерийских снарядов различного калибра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Никита Абрамов
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