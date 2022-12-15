Минобороны России сообщило об уничтожении трех складов ВСУ

Спикер Минобороны России Конашенков заявил об уничтожении трех складов ВСУ

Российские войска уничтожили три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам официального представителя оборонного ведомства, уничтоженные склады были размещены в Херсонской, Херсонской и Запорожской областях — в населенных пунктах Купянск, Тягинка и Орехов. Конашенков уточнил, что на складах были размещены боеприпасы, вооружение и спецтехника, а также материально-технические средства.

Западные СМИ отмечали, что ВСУ столкнулись с истощением запасов вооружений на фоне конфликта с Россией.

Ранее появилось видео уничтожения дроном-камикадзе украинской радиолокационной станции, действовавшей на херсонском направлении.

