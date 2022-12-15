Минобороны России сообщило об уничтожении трех складов ВСУ
Российские войска уничтожили три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам официального представителя оборонного ведомства, уничтоженные склады были размещены в Херсонской, Херсонской и Запорожской областях — в населенных пунктах Купянск, Тягинка и Орехов. Конашенков уточнил, что на складах были размещены боеприпасы, вооружение и спецтехника, а также материально-технические средства.
Западные СМИ отмечали, что ВСУ столкнулись с истощением запасов вооружений на фоне конфликта с Россией.
Ранее появилось видео уничтожения дроном-камикадзе украинской радиолокационной станции, действовавшей на херсонском направлении.