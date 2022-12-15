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14:58, 15 декабря 2022Россия

Минобороны России сообщило об уничтожении трех складов ВСУ

Спикер Минобороны России Конашенков заявил об уничтожении трех складов ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска уничтожили три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время ежедневного брифинга сообщил журналистам официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам официального представителя оборонного ведомства, уничтоженные склады были размещены в Херсонской, Херсонской и Запорожской областях — в населенных пунктах Купянск, Тягинка и Орехов. Конашенков уточнил, что на складах были размещены боеприпасы, вооружение и спецтехника, а также материально-технические средства.

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1 декабря 2022

Западные СМИ отмечали, что ВСУ столкнулись с истощением запасов вооружений на фоне конфликта с Россией.

Ранее появилось видео уничтожения дроном-камикадзе украинской радиолокационной станции, действовавшей на херсонском направлении.

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Марк Леонов
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