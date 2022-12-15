Путин заявил о снижении уровня бедности в России

Путин: доходы людей с минимальными заработками в России увеличились на 27,8 процента

Доходы людей с минимальными заработками в России в этом году увеличились на 27,8 процента, заявил президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что уровень бедности в третьем квартале снизился до 10,5 процента. «Когда мы обсуждали экономическую ситуацию в мире, поставили две главные цели на текущий год — добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития», — отметил Путин.

Он также сказал, что по итогам 2022 года ВВП России снизится приблизительно на 2,5 процента. Кроме того, глава государства отметил, что рубль в это году стал одной из самых сильных валют мира. Укрепление он связал в том числе с новой схемой расчетов за газ.

В 2022 году реальные доходы россиян упадут на 6,8 процента, а в 2023 году вырастут относительно нового уровня на 1,3 процента, прогнозирует Минфин. Реальные заработные платы населения снизятся на 3,8 процента в 2022 году и повысятся на 0,8 процента в 2023 году.