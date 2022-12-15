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11:17, 15 декабря 2022Силовые структуры

ФСБ показала на видео осужденного в Хабаровске за госизмену россиянина

Задержание в Хабаровске осужденного за госизмену в пользу Украины показали на видео

ФСБ показала на видео осужденного в Хабаровском крае за попытку передачи секретных сведений сведений Украине к 12,5 года колонии строгого режима россиянина Вячеслава Мамукова. Ролик в четверг, 15 декабря, в своем Telegram-канале публикует Zvezdanews.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ заходят в кабинет учреждения, где работал подозреваемый. Один из оперативников блокирует ему руки, второй просит сохранять спокойствие и поясняет, что проводятся оперативно-следственные мероприятия. Задержанный растерян и рассказывает, что украинские спецслужбы интересовали материалы из которых были сделаны опоры мостов. Также демонстрируется момент вынесения осужденному приговора.

Вячеслав Мамуков пытался передать важную информацию о 30 мостах.

Владимир Седов
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