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19:36, 15 декабря 2022Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о совершившем суицид генерале

Главком ВСУ Залужный заявил, что с начала СВО один украинский генерал свел счеты с жизнью
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

С начала российской специальной военной операции (СВО) из армии Украины были уволены десять генералов, а еще один свел счеты с жизнью. Об этом в интервью The Economist рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

«С начала войны я уволил десять [генералов], потому что они не годились», — заявил он, добавив, что еще один генерал совершил суицид.

В том же интервью Залужный сравнил генерала Сергея Суровикина, командующего группировкой российских войск в зоне СВО, с полководцем времен Петра I. Главком ВСУ отметил, что при взгляде на Суровикина возникает понимание, что «либо ты выполняешь задание, либо... (тебе конец — прим. "Ленты.ру")».

В ноябре Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский попросил Залужного снизить уровень публичности. Газета отмечала, что, согласно социологическим опросам, популярность военного в стране в последнее время возросла.

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Варвара Кошечкина
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