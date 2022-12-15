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19:14, 15 декабря 2022Спорт

Футболист сборной Марокко пожертвовал все призовые за чемпионат мира-2022

Футболист сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал все призовые за чемпионат мира-2022

Фото: Carl Recine / Reuters

Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал все призовые за чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в Twitter написал журналист Халед Бейдун.

Он рассказал, что футболист отдал 325 тысяч долларов на помощь бедным соотечественникам. Отмечается, что Зиеш не берет денег за выступления за национальную команду с 2015 года. Все доходы от игр он жертвует на благотворительность.

Сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира-2022, где уступила французам со счетом 0:2. До этого африканская команда никогда в истории не добиралась до этой стадии турнира. В матче за третье место марокканцы встретятся с Хорватией 17 декабря.

На клубном уровне Зиеш выступает за лондонский «Челси». В составе команды он становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. Также футболист выигрывал чемпионат Нидерландов вместе с «Аяксом» и признавался лучшим игроком года в стране в сезоне-2017/2018.

Анастасия Борисова
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