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04:30, 16 декабря 2022Наука и техника

Кишечные бактерии оказались способны побуждать к занятиям спортом

Nature: кишечные бактерии побудили мышей к занятиям спортом

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании выявили, что некоторые кишечные бактерии оказались способны побуждать к занятиям спортом. О результатах исследования сообщается в журнале Nature.

В процессе исследования на мышах специалисты изучили множество факторов, отражающих эффективность физических упражнений. Среди них были последовательности генома, определенные виды кишечных бактерий, метаболиты крови и другие данные. Затем они измерили количество ежедневных пробежек животных в колесах, а также их выносливость. После чего всю информацию проанализировали с помощью машинного обучения.

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Выяснилось, что генетические причины играли не такую большую роль, в отличие от популяций кишечных бактерий. Это также подтверждалось тем, что при введении подопытным антибиотиков широкого спектра действия их показатели энергичности снижались примерно наполовину, поскольку такие препараты частично разрушают микробиом кишечника.

Наиболее выраженная корреляция наблюдалась при больших колониях Eubacterium rectale и Coprococcus eutactus. Они производят метаболиты амидов жирных кислот, которые связаны с эндоканнабиноидными рецепторами CB1, располагающимися в нервах, которые, в свою очередь, соединяются с мозгом через позвоночник. Стимуляция этих нервов вызывает повышение уровня нейромедиатора дофамина в полосатом теле мозга во время тренировки. Эта область мозга является важным элементом в системе вознаграждения и мотивации. Дополнительная подпитка дофамином в этом регионе во время занятий спортом повышает производительность, усиливая желание заниматься спортом.

В будущем авторы хотят провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить такую же связь у людей. В таком случае возможно будет разработать программы для стимуляции людей к здоровому образу жизни, а также новые варианты лечения депрессии.

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Елена Апазиди
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