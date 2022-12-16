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16:30, 16 декабря 2022Из жизни

Мужчина ограбил банк на один доллар и оказался за решеткой

Yahoo News: грабитель потребовал у кассирши банка один доллар и оказался за решеткой

Фото: Shutterstock

Житель американского города Уэст-Кэрроллтон, штат Огайо, ограбил банк на один доллар и оказался за решеткой. Об этом сообщает Yahoo News.

Утром 24-летний Алекс Джошуа Уилсон зашел в отделение банка Fifth Third Bank. После разговора с кассиршей мужчина передал ей записку, в которой говорилось: «Это ограблениe. Дайте мне один доллар». Записка была написана на обороте бланка о взносе депозита.

«Вы не знаете, вооружен ли я, поэтому нажмите кнопку вызова экстренных служб», — заявил грабитель. Сотрудница кредитного учреждения сделала все, как он потребовал, и активировала тревожную кнопку. Она положила на стойку купюру достоинством один доллар, но Уилсон не взял ее.

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Странный грабитель остался в помещении банка, дождался прибытия полиции и сдался. Пока полицейские ехали на место происшествия, сотрудники компании, занятой обеспечением безопасности банка, отчитались, что наблюдают за подозреваемым. Они передали полиции описание Уилсона и информировали о его перемещениях.

Стражи порядка не обнаружили у Уилсона оружия.

Мужчине предъявили обвинение в ограблении. Ему назначен залог в 25 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида ограбил банк и магазин при автомобильной заправке в городе Орландо и объяснил свои действия скукой. В ходе обоих ограблений мужчина был в одной и той же черной шапке с надписью «Полиция» и солнечных очках.

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Алиса Дмитриева
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