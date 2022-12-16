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13:11, 16 декабря 2022Россия

Российские войска пресекли попытку атаки усиленной роты ВСУ в Сладком

МО России сообщило о пресечении атаки усиленной роты ВСУ в направлении села Сладкое ДНР

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска на южно-донецком направлении пресекли попытку атаки усиленной роты Вооруженных сил Украины в направлении населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что в районах донецких сел Новомайорское и Шевченко удалось уничтожить две диверсионно-разведывательные группы противника.

По данным Конашенкова, за сутки на южно-донецком направлении было уничтожено до 50 военнослужащих ВСУ и три автомобиля.

14 декабря российское военное ведомство докладывало об отражении контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное ДНР.

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Анна Щербакова
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