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12:21, 16 декабря 2022Россия

Глава Бурятии высказался о причинах крушения вертолета Ми-8

Цыденов заявил, что предварительной причиной крушения Ми-8 в Улан-Удэ стала ошибка пилотов
Алексей Цыденов

Алексей Цыденов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Предварительной причиной крушения вертолета Ми-8 в Улан-Удэ стала ошибка пилотов. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов, его высказывание приводит РИА Новости.

Также глава российского региона допустил, что причиной крушения воздушного судна стала техническая неисправность. В экстренных службах отметили, что вертолет принадлежал Улан-Удинскому авиазаводу.

До этого сообщалось, что разбившийся в Бурятии вертолет собирались продать в Китай.

О происшествии в Бурятии стало известно 16 декабря. Воздушное судно рухнуло и загорелось при посадке в аэропорту «Байкал». На кадрах, опубликованных очевидцами, показано сильное задымление, пылающий вертолет тушат пожарные.

Впоследствии глава Бурятии Цыденов рассказал, что в результате крушения погибли три человека. Telegram-канал «112» позже опубликовал список жертв.

На борту воздушного судна в момент крушения находились летчик-испытатель Гамбуев Галсан, второй пилот Баранов Илья и техник Самохвалов Андрей.

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Анна Щербакова
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