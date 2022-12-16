В Черкесске открылась передвижная выставка «Сокровища земли нартов»

В Картинной галерее Черкесска открылась выставка «Сокровища земли нартов» о нартском эпосе

В Картинной галерее музея-заповедника имени М.О. Байчоровой в Черкесске открылась первая межрегиональная передвижная выставка «Сокровища земли нартов». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что выставка посвящена нартскому эпосу, занимающему одно из центральных мест в фольклоре народов Северного Кавказа. На ее открытии присутствовал министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Агирбов. Он обратил внимание на актуальность темы экспозиции. «Тема выставки очень важна, потому что нарты — это про стержни, про столпы культуры, духа народа», — заявил он. По его словам, через образы и истории нартского эпоса до молодого поколения можно донести «все человеческие ценности» горцев. Агирбов подчеркнул, что выставка позволит посетителям ознакомится со становлением и развитием нартского эпоса.

На экспозиции представлены более ста работ известных и начинающих художников и мастеров прикладного искусства из Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Москвы. Выставка в Карачаево-Черкесской картинной галерее будет работать до 15 января. После этого экспозицию покажут в Нальчике и Москве.

Нартский эпос — это эпос ряда на­ро­дов Кав­ка­за, основу которого составляют сказания о героях-богатырях. Он существует у ады­гов, осе­тин, аба­зин, аб­ха­зов, чеченцев, ин­гу­шей, бал­кар­цев, ка­ра­ча­ев­цев. Кроме того, циклы сказаний есть у грузин и некоторых народов Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии снимут веб-сериал «Нарт» в жанре киберпанк, который расскажет о перенесенных в постапокалиптический мир персонажах нартского эпоса — сказаний народов Кавказа о героях.