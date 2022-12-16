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10:08, 16 декабря 2022Мир

В США пожаловались на ЧВК «Вагнер» в Африке

Госсекретарь США Блинкен заявил о неудобности ЧВК «Вагнер» для работы миссии ООН в Африке

Кадр: French Army / АР

Подразделения частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» доставляют неудобства в работе миссии ООН в Африке, пожаловался госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит сайт Госдепа.

По его словам, Вашингтон расследовал деятельность компании в Центральноафриканской Республике (ЦАР). «Была задокументирована эксплуатация ресурсов, которой занимается "Вагнер". Мы видели, как "Вагнер" вмешивается в миротворческие операции ООН, подвергая опасности миротворцев, подвергая опасности сотрудников ООН. Это длинный перечень плохих поступков», — сказал он.

В августе власти ЦАР заявили о намерении запросить у России три тысячи военных инструкторов. В ответ на это Содружество офицеров за международную безопасность пообещало выделить несколько сотен готовых инструкторов.

До этого стало известно число российских инструкторов в республике. Посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов уточнил, что в ЦАР на январь 2022 года находились 1135 россиян.

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Виктория Кондратьева
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