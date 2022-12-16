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04:07, 16 декабря 2022Россия

Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло

Губернатор Дегтярев: число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае возросло до 7

Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Число погибших в результате ДТП с вылетевшим в кювет пассажирским автобусом возросло до семи. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

«Погибли 7 человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести», — написал губернатор.

Он уточнил, что двух пациентов в настоящее время оперируют.

Ранее представитель Троицкой больницы сообщил, что из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному. Врачи также ждут вертолет МЧС со спасателями и медиками, чтобы перевезти пострадавших в тяжелом состоянии в Хабаровск.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса, перевозившего вахтовиков, не справился с управлением на скользкой дороге, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, в автобусе находились работники компании «Амур Минералс». Сообщалось о шести погибших.

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Марина Совина
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