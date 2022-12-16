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03:47, 16 декабря 2022Россия

Состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровско крае оценили

Медики: после ДТП с автобусом в Хабаровском крае три человека в тяжелом состоянии

Фото: РИА Новости / Telegram

Большинство пострадавших в результате ДТП с автобусом на трассе в Хабаровском крае находятся получили травмы легкой степени тяжести. Об этом ТАСС сообщили в Троицкой центральной районной больнице, куда госпитализировали пострадавших.

Представитель больницы уточнил, что из 23 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней тяжести. Остальные получили легкие травмы, их состояние близко к удовлетворительному.

В медучреждении уточнили, что прооперируют тяжелых пациентов на месте. Врачи также ждут вертолет МЧС со спасателями и медиками, чтобы перевезти пострадавших в тяжелом состоянии в Хабаровск.

Авария произошла на 178 километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Водитель автобуса не справился с управлением на повороте, съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, в салоне находились работники компании «Амур Минералс». Сообщалось о шести погибших.

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Марина Совина
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