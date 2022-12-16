Определена польза продления льготной ипотеки в России

Гендиректор «Дом.РФ» Мутко: продление льготной ипотеки повлияет на демографию

Продление программы льготной ипотеки под восемь процентов годовых может оказать демографический эффект. Пользу от решения властей определил гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко, передает ТАСС.

По словам Мутко, решение может повлиять на демографию в стране, так как желание завести детей связано с возможностью приобрести комфортное жилье. В компании «Метриум» уточнили, что в 2023 году семьи, которые откладывали рождение второго ребенка из-за тесных жилищных условий, смогут решить проблему.

Мутко отметил, что льготная ипотека считается ключевой мерой поддержки россиян на рынке недвижимости. В 2021 году подобные кредиты на жилье оформили 133 тысячи семей, в 2022-м — 155 тысяч.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов.