В Госдуме отреагировали на предложение строить дороги с подогревом

Депутат Марданшин: подогрев дорог приведет к сильному удорожанию строительства

Подогрев дорог приведет к сильному удорожанию строительства, отметил зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Рафаэль Марданшин. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение обогревать шоссе.

Ранее стало известно, что специалисты Пермского политехнического университета предложили строить автомобильные дороги в России с использованием подогревающих слоев. Ученые отметили, что зимой снег на дорогах быстро превращается в лед, из-за чего повышается вероятность ДТП.

Новая технология подразумевает, что при строительстве дорог будут укладывать дополнительный слой с нагревателями и сеткой датчиков для отслеживания текущей температуры полотна.

«На моей памяти в Госдуме такая инициатива не рассматривалась. Несколько лет назад я слышал, что в одной из европейских стран выступали с подобным предложением и даже вроде экспериментально где-то внедряли обогреваемые слои автодороги», — сообщил Марданшин.

При этом депутат отметил, что в России реализация такой инициативы на данный момент не совсем реальна, учитывая российские морозы и протяженность дорог.

Я считаю, что будут очень большие затраты, которые приведут к большим удорожаниям строительство дорог Рафаэль Марданшин депутат Госдумы

Ранее дороги в России предложили сделать тише при помощи мусора — использовать для их строительства переработанные старые автомобильные покрышки. Похожую технологию уже применяют за рубежом — она позволяет снизить шум на 4-6 децибел.

