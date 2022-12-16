Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:13, 16 декабря 2022Среда обитания

Россиянам дали советы по выбору новогодней елки

Роспотребнадзор посоветовал выбирать новогоднюю елку после 20 декабря

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Покупать новогоднюю елку рекомендовали в официальных точках продаж. Советы по выбору дерева россиянам дали в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

По словам экспертов, приобретать ель стоит после 20 декабря, чтобы иголки не осыпались до праздника. Ствол дерева должен быть толстым и без трещин, а ветви — гибкими. При этом иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета и крепко держаться на ветвях. Покупателям рекомендовали ударить стволом ели о землю — если иголки начнут падать, то от покупки стоит отказаться. Также лучше выбирать дерево с приятным запахом хвои.

Материалы по теме:
Радость на помойку. Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
Радость на помойку.Как празднование Нового года и Рождества разрушает планету и ставит под угрозу жизни людей?
13 декабря 2022
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

Специалисты посоветовали выбирать елку с одной макушной. В ведомстве также рекомендовали нести дерево до дома в пластиковой сетке. В квартире ели нужно дать время на адаптацию к смене температур — для начала поместить на два-три часа на балкон.

Ранее эксперты «Авито» подсчитали, что покупка елки и набора из самых востребованных товаров для украшения дома к Новому году в среднем обойдется россиянам в 7,4-8,6 тысячи рублей, а без покупки елки — в шесть тысяч.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
ЕС утвердил девятый пакет санкций против России
Названы лучшие варианты физической активности для людей в возрасте
Москвич забыл ключи, попытался попасть домой через балкон и задохнулся
Посольство России поблагодарило Германию за ухоженные могилы советских солдат
В ПСЖ оценили реальную стоимость Мбаппе
Набиуллина заявила об устойчивой потере дохода из-за потолка цен на нефть
Россиянам дали советы по выбору новогодней елки
Описаны последствия сохранения ключевой ставки на прежнем уровне
В возрасте 40 лет умерла заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова
ЕС запретил операции с Всероссийским банком развития регионов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.