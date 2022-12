Фронтмен The Exploited потерял сознание во время концерта

Фронтмен панк-рок-группы The Exploited Уотти Бьюкен потерял сознание во время концерта в Боготе. Об этом сообщает The Independent.

У 65-летнего музыканта заподозрили сердечный приступ. Если этот диагноз подтвердится, то это будет уже второй раз, когда Бьюкен получил сердечный приступ прямо на сцене. В 2014 году аналогичный инцидент произошел на выступлении коллектива в Лиссабоне.

«К счастью, Уотти сейчас чувствует себя лучше и отдыхает в отеле в Боготе. По распоряжению врача все оставшиеся шоу на 2022 год были отменены, включая сегодняшнее выступление в Кали, штат Колорадо. Мы приносим свои извинения фанатам, промоутерам и всем, кого затронула эта ситуация. Спасибо за понимание», — говорится в Facebook-аккаунте группы (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Группа The Exploited была образована в 1979 году в Эдинбурге. Через два года музыканты выпустили свою первую пластинку Punk’s Not Dead, название которой стало слоганом всего панк-движения. Дискография группы насчитывает восемь студийных альбомов и шесть EP. Их последний релиз Fuck the System вышел в 2003 году.