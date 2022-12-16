37-летняя блогерша показала лицо до и после проведения 10 процедур у косметолога

37-летняя блогерша Корнфилд-Смит показала лицо до проведения 10 косметических процедур

Блогерша Насрин Корнфилд-Смит показала лицо до и после проведения 10 процедур у косметолога. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok, который насчитывает более 66 тысяч подписчиков.

Сначала на размещенных кадрах 37-летняя героиня публикации с никнеймом aestheticcliniclondon предстала перед подписчиками с мейкапом и укладкой на длинных волосах шоколадного оттенка. При этом в ролике видно, что у женщины пухлые губы и четко очерченные контуры лица. «Моя любимая просьба от подписчиков — показать фото до изменений. Вот, пожалуйста», — подписала она пост.

Затем юзерша продемонстрировала свою естественную внешность до проведения манипуляций. Губы женщины на снимке выглядят значительно тоньше нынешних, а нос имеет более широкую форму. Кроме того, инфлюэнсерша призналась, что ее вьющиеся волосы цвета блонд в прошлом были наращенными. «Теперь я вколола филлеры в щеки, подбородок, губы и зону вокруг глаз, чтобы полностью измениться», — призналась Корнфилд-Смит.

Видео стало вирусным, набрав 35,4 тысячи просмотров и более 1,5 тысячи лайков. Подписчики удивились преображению блогерши, о чем написали в комментариях под материалом. «Боже, ты выглядишь совершенно по-другому», «Другой человек, но, по крайней мере, ты искренне признаешься, что вколола наполнители в лицо», «Одно из лучших перевоплощений, которые я когда-либо видел», — восхитились они.

Ранее в декабре блогерша Милли Ли показала изменения во внешности до и после нанесения макияжа и удивила фанатов. Юзерша выровняла тон кожи с помощью косметики, нанесла ярко-розовые тени на веки и нарисовала графические стрелки. Подписчики восхитились способностью Ли преображаться до неузнаваемости.