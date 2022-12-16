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20:01, 16 декабря 2022Экономика

Цена на газ в Европе упала

Биржевые цены на газ в Европе упали на 15 процентов
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Цены на газ в Европе упали на 15 процентов во время торгов в пятницу, 16 декабря. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Январские фьючерсы по индексу TTF в ходе торгов на минимуме торговались на уровне 1257 долларов за тысячу кубометров. Позднее вечером цена выросла до 1261,5 доллара. При этом, несмотря на нынешнее снижение, газовые котировки все равно превышают средние многолетние показатели.

Котировки TTF1! от TradingView

Европейские власти ранее неоднократно заявляли, что справились с проблемой обеспеченности газом на текущий отопительный период. В настоящее время Евросоюз занимается проблемой закупок газа для прохождения следующего зимнего сезона.

При этом, ранее в декабре стало известно, что суточный отбор газа из хранилищ Европы стал максимальным за 12 лет наблюдений. Резкий рост отбора газа из европейских ПХГ наблюдается на фоне похолодания. С 6 декабря объемы отбора превышают средние значения за последние пять лет (без учета выходных, когда спрос и отбор падает). При этом в ближайшие дни в регионе ожидается сохранение морозов, что заставит страны более интенсивно сжигать газовые запасы.

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Платон Щукин
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