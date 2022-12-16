Названа дата Госсовета с участием Путина

Представитель Кремля Песков заявил, что Госсовет с участием Путина пройдет 22 декабря

Большой Государственный совет с участием президента России Владимира Путина пройдет 22 декабря в очном формате. Такую дату назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Также пресс-секретарь главы государства рассказал о теме предстоящего Госсовета. «Будет рассматриваться вопрос о реализации молодежной политики в современных условиях», — сказал Песков.

15 декабря представитель Кремля анонсировал, что Путин на следующей неделе проведет заседание Госсовета. Песков подчеркивал, что это мероприятие есть в графике российского лидера.

5 декабря Путин подписал указ о включении в состав Госсовета восьми российских губернаторов и двух глав городов. В составе госоргана оказались губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей, глава Республики Марий Эл. Также включены главы городского округа Самары и города Белогорска Амурской области.

Кроме того, из состава Госсовета были исключены мэр Тюмени Кухарук Р.Н. и глава Узловского района Тульской области Карташова М.Н.