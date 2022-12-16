Кадыров отреагировал на санкции ЕС против своих дочерей

Глава Чечни Кадыров заявил, что гордится санкциями ЕС против своих дочерей

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на введение санкций Евросоюзом против своих дочерей.

«Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС», — написал глава российского региона.

Он отметил, что введение санкций против двух дочерей стало еще одним обстоятельством, которое объединило семью Кадыровых. «Скоро пойдем на новый рекорд», — заявил Кадыров.

16 декабря Европейский союз официально опубликовал девятый по счету санкционный пакет против России. Под ограничения, в частности, попали дочери Кадырова Айшат и Карина.