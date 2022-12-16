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17:46, 16 декабря 2022Мир

Белый дом не увидел подготовки нападения на Киев

Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии признаков наступления на Киев
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Признаки подготовки нападения на Киев отсутствуют, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит Reuters.

«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — сказал представитель Белого дома.

Помимо этого, он отметил, что Вашингтон будет максимально пристально следить за ходом военного конфликта.

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Виктория Кондратьева
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