Белый дом не увидел подготовки нападения на Киев

Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии признаков наступления на Киев

Признаки подготовки нападения на Киев отсутствуют, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит Reuters.

«Я не хочу вдаваться в детали разведданных, но мы не видим каких-либо свидетельств, что прямо сейчас грядет наступление на Киев», — сказал представитель Белого дома.

Помимо этого, он отметил, что Вашингтон будет максимально пристально следить за ходом военного конфликта.