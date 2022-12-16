В России заявили о планах США усилить подготовку ВСУ для контрнаступления

Политолог Коротченко заявил, что США планируют усилить подготовку ВСУ для контрнаступления

Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что США планируют усилить подготовку украинских военных и качество их обучения для проведения контрнаступления. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению военного эксперта, Соединенные Штаты подготавливают варианты использования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с повышением качества взаимодействия между различными их видами и связью действий сухопутных войск со средствами авиационного поражения, артиллерии и бронетехники.

«Это уже новое качество. Очевидно, что оно необходимо в контексте активных контрнаступательных действий войск Украины против Вооруженных сил России», — заявил Коротченко.

Ранее Пентагон анонсировал запуск расширенной программы боевой подготовки Вооруженных сил Украины в начале 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

