Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 16 декабря 2022Россия

В России заявили о планах США усилить подготовку ВСУ для контрнаступления

Политолог Коротченко заявил, что США планируют усилить подготовку ВСУ для контрнаступления

Фото: The Presidential Office of Ukraine/ Globfllookpress.com

Политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что США планируют усилить подготовку украинских военных и качество их обучения для проведения контрнаступления. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению военного эксперта, Соединенные Штаты подготавливают варианты использования подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с повышением качества взаимодействия между различными их видами и связью действий сухопутных войск со средствами авиационного поражения, артиллерии и бронетехники.

«Это уже новое качество. Очевидно, что оно необходимо в контексте активных контрнаступательных действий войск Украины против Вооруженных сил России», — заявил Коротченко.

Ранее Пентагон анонсировал запуск расширенной программы боевой подготовки Вооруженных сил Украины в начале 2023 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС опубликовал новый пакет санкций против России
Молдавия приостановила лицензии шести телеканалов из-за Украины
Россия усомнилась в смысле зерновой сделки без внесения корректировок
Бут призвал россиян к осторожности в недружественных странах
ООН выразила обеспокоенность блокировкой ряда журналистов в Twitter
МИД России призвал президента Молдавии выполнить предвыборные обещания
В России заявили о планах США усилить подготовку ВСУ для контрнаступления
Минюст внес в реестр иноагентов еще пять физлиц и три организации
Стало известно о помощи США в ударах Украины по российским регионам
Депутаты призвали провести аудит собирающих данные зарубежных компаний
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.