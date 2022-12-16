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14:38, 16 декабря 2022Культура

Иван Краско не заплатил за VIP-палату в петербургской клинике

Иван Краско выписался из клиники, не заплатив за VIP-палату 10 тысяч рублей

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народный артист России Иван Краско выписался из клиники в Санкт-Петербурге, не оплатив пребывание в VIP-палате. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».

Стоимость палаты, оснащенной телевизором и специальной автоматической кроватью, составляет 1220 рублей в сутки. Актер пробыл в медицинском учреждении восемь дней. Краско не заплатил чуть меньше 10 тысяч рублей.

По информации портала, теперь руководство решает, принимать ли артиста в учреждение в следующий раз.

«Он уже дома, его выписали 13 декабря. Его хотели оставить в больнице еще на несколько дней, но он отказался, рвался на сцену, но я его от этого отговорил», — сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.

5 декабря стало известно, что 92-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Актера поместили в больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.

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Анастасия Астахова
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