Иван Краско не заплатил за VIP-палату в петербургской клинике

Иван Краско выписался из клиники, не заплатив за VIP-палату 10 тысяч рублей

Народный артист России Иван Краско выписался из клиники в Санкт-Петербурге, не оплатив пребывание в VIP-палате. Об этом сообщается в Telegram-канале «78 Новости».

Стоимость палаты, оснащенной телевизором и специальной автоматической кроватью, составляет 1220 рублей в сутки. Актер пробыл в медицинском учреждении восемь дней. Краско не заплатил чуть меньше 10 тысяч рублей.

По информации портала, теперь руководство решает, принимать ли артиста в учреждение в следующий раз.

«Он уже дома, его выписали 13 декабря. Его хотели оставить в больнице еще на несколько дней, но он отказался, рвался на сцену, но я его от этого отговорил», — сообщил директор актера Вячеслав Смородинов.

5 декабря стало известно, что 92-летний народный артист России Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге. Актера поместили в больницу для прохождения планового обследования, связанного с ранее диагностированным гипертоническим кризом.