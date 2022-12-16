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17:39, 16 декабря 2022Россия

В Крыму заявили о готовности принять экспертов ООН

Глава парламента Крыма Константинов заявил, что регион готов принять экспертов ООН

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Крым готов допустить на полуостров экспертов Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы они смогли ознакомиться с состоянием дел в регионе лично. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в Telegram.

По его словам, «пресловутые "эксперты ООН"» наблюдают за правами граждан Крыма «из-за угла». Кроме того, им удобнее делать это с чужих слов. «Так, по всей видимости, меньше совесть мучает», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Генассамблея ООН на заседании приняла резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека. Среди них названы якобы произвольные задержания и аресты, пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что решение ООН о принятии резолюции, которая осуждает якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека, является лицемерным и позорным.

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Сергей Истомин
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