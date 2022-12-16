Россиян предупредили об опасности новых утечек данных

Positive Technologies: утечки данных в декабре могут быть опаснее предыдущих

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Яна Юракова заявила, что утечки данных новой волны, произошедшие в первой половине декабря, могут нести большую опасность для россиян, нежели случавшиеся ранее. Об этом она сообщила «Газете.Ru».

По словам Юраковой, в некоторых случаях злоумышленники смогли получить информацию, которой раньше не было в утекших базах данных или которая присутствовала там в меньших количествах. Эксперт уточнила, что если в прошлом списки таких данных зачастую ограничивались ФИО, датой рождения, адресами и номерами телефонов, то теперь в них встречаются пароли от учетных записей, история покупок, данные о заграничных паспортах и не только.

Используя такие сведения, мошенники смогут придумывать более убедительные схемы обмана, предупредила аналитик. «Если во время звонка абонент назовет ваше ФИО, укажет последние цифры документа, удостоверяющего личность, или сообщит информацию о вашем бронировании тура, вы будете более расположены и решите, что ведете диалог с действительным представителем организации», — рассказала Юракова.

Помимо того, попавшие в открытый доступ пароли могут использоваться для входа не только в скомпрометированный сервис, но и на другие сайты, так как люди нередко используют одни и те же пароли для разных ресурсов. История покупок же может давать злоумышленникам представление о благосостоянии потенциальной жертвы, отметила аналитик.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с начала спецоперации на Украине количество утечек персональных данных резко увеличилось. При этом была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, подчеркнули в регуляторе.

Перед этим стало известно, что в интернете были опубликованы личные данные клиентов популярного у россиян онлайн-сервиса для поиска туров Level.Travel. В компании заявили, что проводят внутреннее расследование инцидента.