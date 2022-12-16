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16:24, 16 декабря 2022Наука и техника

Apple увеличит размер самого дешевого ноутбука

Appleinsider: Apple выпустит 15,5-дюймовый MacBook Air весной 2023 года

Фото: John Schnobrich / Unsplash

Компания Apple запланировала выпуск дешевого ноутбука с увеличенной диагональю экрана. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Журналисты медиа сослались на отчет руководителя Display Supply Chain Consultants Росса Янга. По информации инсайдера, американская компания запланировала выход 15,5-дюймового ультрабука MacBook Air. Девайс намерены представить весной 2023 года.

Таким образом, Apple увеличит размер дисплея своего самого доступного ноутбука в линейке Mac. В настоящий момент компания предлагает к покупке два устройства серии Air — 13-дюймовый ноутбук на процессоре M1 и 13,6-дюймовый аппарат на чипе M2.

По словам журналистов, ранее о подобном девайсе с 15,5-дюймовым экраном сообщал авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко. Однако специалист уточнял, что данный аппарат нельзя будет назвать MacBook Air — из-за крупных габаритов. Также Ко полагает, что такое устройство будет запущено в производство не раньше конца 2023 года.

В середине декабря аналитик Display Supply Chain Consultants Росса Янга заявил, что Apple намерена представить MacBook Air с OLED-экраном в 2024 году. Также компания должна добавить OLED-дисплей в 11-дюймовый планшет iPad Pro.

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Андрей Ставицкий
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