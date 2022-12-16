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07:10, 16 декабря 2022Россия

В российском городе мать отправила шестерых детей в летней обуви на мороз

В Новосибирске мать отправила шестерых детей гулять в летней обуви в мороз

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Новосибирске местные жители возмутились поступком матери, которая отпустила шестерых детей гулять в летней обуви и легкой одежде. Об этом написала детский омбудсмен по региону Надежда Болтенко в своем Telegram-канале.

По словам Болтенко, жители российского города пожаловались на многодетную мать, к которой в квартиру приходят люди в неадекватном состоянии. Как отметила уполномоченная по правам ребенка, после обращений очевидцев она связалась с администрацией Дзержинского района, где проживает мать несовершеннолетних.

«Жители и раньше обращались с этим вопросом в Роспотребнадзор, органы опеки и попечительства, полицию. Уже отправила запрос в прокуратуру, чтобы дали оценку работе органов профилактики и профильных ведомств. Сегодня же организую выезд в семью», — резюмировала омбудсмен.

Ранее в Москве правоохранители задержали женщину, арендовавшую для 14-летней дочери квартиру с целью занятия проституцией. По данным издания, в 2019 году фигурантка выложила в интернете объявление с фотографиями ребенка. Там она предлагала интимные услуги от лица несовершеннолетней за деньги.

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Юлия Мискевич
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