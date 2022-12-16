В Киеве остановлена работа метро

Мэр Киева Кличко сообщил, что в городе остановлено движение метро из-за российских ракет

Из-за попаданий российских ракет по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве остановлено движение метро, станции метрополитена используются как укрытия. Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытия. Воздушная тревога продолжается! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях!» — сообщил мэр. Он добавил, что об изменениях в работе метрополитена будет известно позднее.

Ранее Кличко сообщил, что во всех районах Киева наблюдаются перебои с водоснабжением из-за повреждения инфраструктуры города. Он призвал киевлян запастись водой, отметив, что экстренные службы работают над стабилизацией системы.

Утром 16 декабря стало известно о попаданиях российских ракет по инфраструктурным объектам в Киеве и в ряде других областей на востоке Украины.