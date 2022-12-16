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12:40, 16 декабря 2022Бывший СССР

В энергосистеме Молдавии начались сбои после ударов по Украине

Молдавские энергетики сообщили о сбоях в энергосистеме страны после ударов по Украине
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Aurel Obreja / AP

После ракетных ударов по Украине сбои начались в электросистеме Молдавии, возможны отключения энергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госпредприятие «Молдэлектрика».

«Сообщаем о сбоях в энергосистеме Республики Молдова из-за ударов по энергосистеме Украины. На данный момент все потребители получают электроэнергию, однако риск отключений высок», — заявили молдавские энергетики.

Утром 16 декабря в Киеве и в ряде других областей на востоке Украины сообщалось о попаданиях ракет по инфраструктурным объектам. Вскоре по всей стране отключили свет.

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Василий Мека
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