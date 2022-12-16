Известная игровая компания ушла из России

«Ведомости»: игровая компания My.Games выделила российский бизнес и ушла из страны

Известная игровая компания My.Games выделила российский бизнес и ушла из страны. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, компания Astrum Entertainment станет новым владельцем лицензий на игры, ранее принадлежавших My.Games. Лицензии позволят предприятию и дальше издавать в России игры, в частности, версии от внешних разработчиков для ПК.

Наиболее популярные игры My.Games — World War 3, Skyforge, Perfect World и «Аллоды онлайн». На счету компании 160 проектов, 25 миллионов активных пользователей и 12 офисов по всему миру. В прошлом году выручка компании составила 43,8 миллиарда рублей, отметила газета.

Ранее сообщалось, что CD Projekt RED объявила об улучшении локализации игры «Ведьмак 3» для геймеров из России. По словам старшего менеджера студии Александра Радкевича, у CD Projekt RED появилась возможность устранить проблемы с ускорением и замедлением реплик.