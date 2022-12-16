Власти Испании ответили желающим отделиться каталонцам фразой «никогда»

Кабмин Испании заявил, что референдум о независимости Каталонии не состоится никогда

Процесс за независимость Каталонии завершился, референдум об отделении региона от Испании не состоится никогда. Об этом желающим отделиться каталонцам заявил председатель правительства Испании Педро Санчес, его слова передает РИА Новости.

Политик подчеркнул, что на данный момент в испанской политической повестке должно «преобладать сосуществование» всех регионов. «Я говорил одно и то же много-много раз: в Каталонии не будет консультаций по вопросам самоопределения, и не только потому, что это не соответствует Конституции, чего было бы достаточно, но и потому что мы должны внести свой вклад с помощью решений, которые помогут преодолеть раскол страны», — высказался он.

Санчес также уличил кабмин в ведении переговоров и согласовании законов с гражданами, ответственным за организацию процесса за отделение Каталонии от Испании. По его словам, все элементы борьбы за независимость региона потеряли свою значимость.

27 сентября глава правительства Каталонии Пере Арагонес заявил, что просит кабмин Испании рассмотреть соглашение о проведении нового референдума о независимости региона, который будет признан как самим королевством, так и мировым сообществом. Он отметил, что большинство каталонцев хочет поучаствовать в референдуме с вопросом о будущем территории.

11 сентября сотни тысяч каталонцев вышли на демонстрации с требованием независимости от Испании. По разным данным, на массовых демонстрациях присутствовали от 150 до 700 тысяч человек.