В Крыму ответили на слова Зеленского о способе завершить конфликт на Украине

Крымский депутат Гемпель: Зеленский находится не в том положении, чтобы ставить условия

Единственный способ завершить конфликт для Украины — это полная и безоговорочная капитуляция киевской власти. Так на слова украинского президента Владимира Зеленского ответил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, пишет РИА Новости.

По словам депутата, украинский лидер сегодня находится не в том положении, чтобы ставить какие-либо условия и выдвигать ультиматумы России.

Ранее Зеленский заявил, что единственным способом завершить боевые действия на территории Украины является отвод российских войск к границам 1991 года. Он уточнил, что возврат к границам на 24 февраля 2022 года не приведет к прекращению конфликта, потому что у страны не будет четкого понимания, «что такое гарантии безопасности».

13 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В качестве таких реалий пресс-секретарь главы государства назвал признание украинской стороной новых регионов в составе России.