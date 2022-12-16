Полная блогерша снялась в откровенном наряде и удивила подписчиков

Полная блогерша Николь Нурко показала фигуру в откровенном костюме и удивила подписчиков

Полная блогерша Николь Нурко снялась в откровенном наряде и удивила подписчиков. Соответствующий видеоролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Юзерша с никнеймом msnicolenurko является обладательницей нестандартной фигуры. В одном из последних роликов она показала желтый костюм, состоящий из мини-юбки и бюстгальтера на широких бретелях и обнажающий ее живот, бедра и грудь. Помимо этого, на голове девушки был надет стилизованный головной убор. Свой образ инфлюэнсерша дополнила мейкапом в нюдовых оттенках и укладкой на прямых волосах. «Когда мне говорят, что я слишком толстая, чтобы носить такие вещи. Что вы думаете?» — спросила она у зрителей.

Подписчики восхитились смелым образом девушки, о чем написали в комментариях. «Вау, очень нравится наблюдать за вами», «Ты идеальна», «Ты просто великолепна», — заявили они.

Ранее в декабре блогерша Никки Гарза примерила кожаное нижнее белье и рассмеялась на камеру. На размещенных кадрах инфлюэнсерша Никки Гарза примерила образ, состоящий из бюстгальтера, перчаток и трусов. Юзерша дополнила нижнее белье платком на шее и ремнем на талии.