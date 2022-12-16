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18:06, 16 декабря 2022Культура

Картина «Охота на медведя зимой» Перова ушла с молотка за 76 миллионов рублей

Картину «Охота на медведя зимой» Василия Перова продали на торгах за 76 миллионов рублей
Василий Перов. «Охота на медведя зимой»

Василий Перов. «Охота на медведя зимой». Изображение: ARTinvestment.RU

Картина русского художника Василия Перова «Охота на медведя зимой» 1879 года ушла с молотка за 76 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя проекта и аукционного дома Егора Молчанова.

Изначально картина оценивалась в 55 миллионов рублей. «Торги прошли с результатом, который намного превзошел наши ожидания. [Архип] Куинджи, Перов и [Алексей] Саврасов — главные голубые фишки аукциона — проданы, и это прекрасный показатель», — заявил Молчанов.

Так, в два раза была превышена стоимость картины Владимира Немухина «Супер слон», работу Куинджи «Радуга» купили за 18,8 миллиона рублей, пейзаж Саврасова «Сельский вид в окрестности Москвы при закате солнца» продали за 38,3 миллиона.

Руководитель проекта также отметил результаты торгов по шестидесятникам. По его словам, лучшие лоты были проданы более чем за пять миллионов рублей, что подчеркивает интерес покупателей ко «второму русскому авангарду», который «последние несколько лет растет в цене».

В частности, были проданы произведения Михаила Шварцмана, Александра Харитонова, Оскара Рабина, Василия Ситникова.

Кроме того, на торгах была продана икона «Спас Нерукотворный», датированная серединой XVI века.

Ранее сообщалось, что в Берлине нашли украденную картину Василия Кандинского.

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Дениза Мацаева
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