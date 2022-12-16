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20:56, 16 декабря 2022Среда обитания

Дом известного музыканта решили продать спустя пять лет после его смерти

В Малибу выставили на продажу дом рок-музыканта Тома Петти за $9,8 млн

Фото: Jason Moore / Globallookpress.com

Дом известного рок-музыканта Тома Петти решили продать спустя пять лет после его смерти. Недвижимость в городе Малибу выставили на продажу за 9,8 миллиона долларов, сообщает New York Post.

Особняк расположен на берегу океана. В доме три спальни и четыре ванные, площадь жилья составляет более 108 квадратных метров. Интерьер отличается массивным камином, стеклянной стеной с видом на океан в гостиной и множеством элементов из дерева. К основному зданию прилагается отдельный гостевой дом, который Петти использовал в качестве студии.

Петти приобрел дом в 2010 году за 6,8 миллиона долларов. По словам его вдовы Даны Петти, музыканту нравилось, что в построенном в 1950 году жилье сохранились почти все оригинальные детали. В прошлом Петти проводили здесь много времени вместе с друзьями и членами семьи. Многие песни были написаны музыкантом именно в этом доме, в том числе Good Things Coming и Beautiful Blue.

Том Петти умер в 2017 году в возрасте 66 лет. Музыканта обнаружили в его доме в Малибу, у него констатировали остановку сердца.

Александра Качан
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