Сенатор от Крыма Цеков напомнил Зеленскому, что в 1991 году существовал СССР

Говорить об отводе Вооруженных сил (ВС) России к реальным границам 1991 года некорректно, так как в те времена еще существовал СССР. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому в ответ на его требования напомнил сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет News.ru.

«Хочу Зеленскому напомнить — в 91-м году был СССР. Он имеет в виду отвод ВС России к границам Советского Союза? Понятно, что он имеет в виду границы независимой Украины, которая в 91-м году еще и границы свои не определила», — заметил сенатор.

По его словам, делимитация российско-украинской границы длилась многие годы и так и не завершилась. Цеков также выразил мнение, что Зеленский не желает окончания конфликта на Украине, потому что чувствует себя в безопасности и «купается в лучах славы» Запада.

Украинский президент ранее заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия. Он также указал, что возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта.

В Москве, комментируя требования Зеленского, отметили, что украинскому лидеру в таком случае стоит задуматься о внеблоковом статусе Украины. Ему также предложили озаботиться правами нацменьшинств, статусом русского языка и братскими отношениями с Россией.