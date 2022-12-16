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11:49, 16 декабря 2022Россия

В России призвали Зеленского задуматься о внеблоковом статусе Украины

В Москве призвали Зеленского обдумать внеблоковый статус, чтобы вернуться в 1991 год

Фото: Pool / Reuters

Чтобы вернуться к позициям 1991 года президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит задуматься о внеблоковом статусе республики. С таким призывом выступил источник РИА Новости в Москве.

«Если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то он должен говорить не о границах, а о нейтральном и внеблоковом статусе, правах нацменьшинств, статусе русского языка, братских отношениях с Россией во всех областях», — высказался собеседник агентства. По его словам, Киев все это разрушил, что и привело к кризису.

Ранее украинский президент заявил, что отвод российских войск к границам 1991 года является единственным способом завершить боевые действия на территории страны. При этом возврат к границам на 24 февраля не приведет к прекращению конфликта, убежден Зеленский.

13 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что достижение мира на Украине невозможно без учета новых реалий. В числе этих реалий — признание Украиной новых регионов в составе России, указал представитель Кремля.

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Алина Гончарова
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