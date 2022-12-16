В московском метро пассажир упал под поезд и погиб

В Москве мужчина упал под поезд на станции метро «Красные Ворота» и погиб

В Москве на станции метро «Красные Ворота» мужчина упал под поезд и скончался. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«На станции метро "Красные Ворота" пассажир упал под прибывающий поезд. Мужчина погиб», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, движение поездов в сторону станции метро «Комсомольская» было приостановлено. Причины и другие обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили агентству факт падения человека на пути под поезд. Других подробностей в главке не привели.

Ранее на станции московского метро «Курская» упала на пути и погибла 14-летняя школьница.